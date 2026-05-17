Nel mercato tutelato del gas, il prezzo della materia prima ha registrato un calo dell’11,7%, portando il PSV a raggiungere un picco. Questo ribasso si riflette sui costi delle forniture e potrebbe influenzare le tariffe future. La variazione del prezzo del gas naturale si è verificata in un periodo di aumento della produzione e di variazioni nella domanda globale. Le aziende fornitrici stanno aggiornando le proprie tariffe in base a questa fluttuazione di mercato.

? Domande chiave Come influisce il picco del PSV sulla tua prossima bolletta?. Perché la tariffa della materia prima è scesa dell'11,7%?. Cosa devi controllare oltre al prezzo del gas per risparmiare?. Come scegliere tra prezzo fisso e indicizzato con l'attuale mercato?.? In Breve Tariffa materia prima aprile 2026 scesa a 0,492325 €Smc per utenti tutelati.. Riduzione materia prima del 11,7% rispetto al valore di marzo 2026.. Prezzo marzo 2026 fissato a 0,557699 €Smc per il regime di tutela.. Contratti indicizzati rischiano rincari per il picco mensile registrato il 17 maggio 2026.. Il prezzo del gas naturale al mercato all’ingrosso ha raggiunto oggi, 17 maggio 2026, il valore massimo registrato nell’ultimo mese, mentre la tariffa per il servizio di tutela della vulnerabilità è scesa a 0,492325 €Smc per il mese di aprile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gas, picco per il PSV: scende la materia prima nel mercato tutelato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Gas, mercato tutelato: il prezzo della materia prima sale del 48%? Cosa sapere Il prezzo del gas nel mercato tutelato sale a 0,557699 euro/Smc a marzo 2026.

Gas in calo: prezzo tutelato a 0,56 €/Smc a marzo 2026, PSV scende sotto la media mensileQuanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare.

Io prima di vivere il picco per la prima volta su PC. reddit

Oste come è il vino? Mr. AD Italgas serve il gas? E ci sta che risponda affermativamente, ciò che è davvero insopportabile che anche questo signore si iscriva al Partito che il #GreenDeal della #Ue è ideologico mentre tutto il mondo va verso #rinnovabili e #e x.com

Luce e gas: i prezzi all’ingrosso in leggero calo ad aprileAd aprile i prezzi all’ingrosso di luce e gas in Italia si sono mantenuti sopra al livello di inizio anno, anche se in discesa rispetto al picco di marzo. Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della ... key4biz.it

Luce e gas in rialzo ma lontane dai picchi del 2022: Prudenza nel cambiare i contrattiPrudenza nel cambiare i contratti energetici per il timore nei rincari, mette in guardia il Centro tutela consumatori e utenti dell'Alto Adige. Da febbraio ad aprile, il trend delle bollette di luce e ... rainews.it