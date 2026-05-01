Gas mercato tutelato | il prezzo della materia prima sale del 48%

Il prezzo del gas nel mercato tutelato è aumentato del 48% rispetto a febbraio, raggiungendo 0,557699 euro per standard metro cubo con scadenza a marzo 2026. Questo incremento è legato alle tensioni registrate sul mercato PSV, che hanno influito sui costi della materia prima. La variazione si riflette sui contratti di fornitura dei consumatori tutelati, con effetti sui costi energetici.

? Cosa sapere Il prezzo del gas nel mercato tutelato sale a 0,557699 euroSmc a marzo 2026.. L'incremento del 48% rispetto a febbraio riflette le tensioni registrate sul mercato PSV.. Il prezzo della materia prima gas per i clienti nel mercato tutelato della vulnerabilità è salito a 0,557699 €Smc per il mese di marzo 2026, registrando un balzo del 48% rispetto ai valori di febbraio 2026, quando il costo era fermo a 0,376788 €Smc. Questa variazione repentina nelle tariffe stabilite da ARERA riflette le recenti turbolenze che hanno interessato i mercati all’ingrosso, in particolare la tendenza al rialzo osservata nelle ultime settimane sul PSV....🔗 Leggi su Ameve.eu

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