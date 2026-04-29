Il prezzo del gas naturale continua a calare, con il prezzo tutelato fissato a 0,56 euro per metro cubo a marzo 2026. Nelle ultime settimane, il PSV, il prezzo di riferimento europeo, è sceso sotto la media mensile. La quotazione aggiornata quotidianamente influisce sui costi della bolletta, determinando le variazioni nel prezzo finale per i consumatori.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 29 Aprile 2026 è fissato da ARERA in 0,557699 €Smc (dato riferito a marzo 2026). A questo si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano per ogni utente. Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è fissato dalle varie società e può essere molto diverso a seconda dell’offerta sottoscritta. Prezzo della materia prima in €Smc Tutelato Prezzo definito mensilmente da ARERA Libero Varia da fornitore a fornitore, spesso legato al PSV o fisso per 1224 mesi Il costo del gas per i clienti del servizio di tutela della vulnerabilità.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas in calo: prezzo tutelato a 0,56 €/Smc a marzo 2026, PSV scende sotto la media mensile

Notizie correlate

Gas in rialzo: prezzo tutelato schizza a 0,56 €/Smc a marzo 2026, PSV sopra la media settimanaleQuanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un indicatore fondamentale per famiglie e imprese: conoscere...

Bolletta gas: prezzo tutelato ARERA in forte rialzo a 0,56 €/Smc a marzo 2026, PSV stabile ma sopra la media settimanaleQuanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un dato fondamentale per chi vuole capire...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Il prezzo del gas chiude in calo a 43,57 euro al megawattora; Previsioni Prezzo Petrolio e Gas Naturale: Gas Ritorna sui Minimi da Ottobre 2024; Il prezzo del gas chiude in calo a 43,57 euro al megawattora; PUN luce e PSV gas 25 aprile: calo dei prezzi per luce e gas.

Gas in calo a 43,57 euro: la tregua USA-Iran riapre lo Stretto di HormuzIl prezzo del gas ha registrato una significativa chiusura in calo, con le quotazioni sulla borsa di Amsterdam che hanno segnato una diminuzione del 2,4%, attestandosi a 43,57 euro al megawattora. Que ... it.blastingnews.com

Il prezzo del gas chiude in calo a 43,57 euro al megawattoraChiusura in calo per il prezzo del gas, mentre si guarda alle mosse di Usa e Iran sullo stretto di Hormuz. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un calo del 2,4% a 43,57 euro al megawattora. (ANSA). ( ... ansa.it

Le modifiche - che riguardano le linee 1, 4, 5 e 370 - sono in vigore dal 4 al 21 maggio e dal 25 al 30 dello stesso mese, o comunque fino al termine dei lavori di sostituzione della tubazione gas metano in media pressione. A comunicarli, sul proprio sito web è - facebook.com facebook

SUSSIDI ENERGETICI l'Europa incastrata tra incentivi alla decarbonizzazione e rincari di gas e petrolio (che sussidia). da leggere @CarloStagnaro su @ilfoglio_it (in particolare le conclusioni che abilmente scrocco e posto qui sotto ) x.com