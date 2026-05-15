Gas ai massimi del mese | PSV in rialzo prezzo tutelato ARERA scende a 0,492 € Smc ad aprile 2026

Il prezzo del gas naturale ha raggiunto i livelli più alti del mese, con il PSV in aumento rispetto alle settimane precedenti. Contestualmente, il prezzo tutelato stabilito dall’ARERA per aprile 2026 si è ridotto a 0,492 euro per metro cubo. Questa variazione interessa sia le famiglie che le aziende italiane, che continuano a monitorare con attenzione le fluttuazioni del costo del gas. La questione del costo del gas naturale rimane tra i temi più discussi nel settore energetico nazionale.

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