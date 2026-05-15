Gas ai massimi del mese | PSV in rialzo prezzo tutelato ARERA scende a 0,492 € Smc ad aprile 2026
Il prezzo del gas naturale ha raggiunto i livelli più alti del mese, con il PSV in aumento rispetto alle settimane precedenti. Contestualmente, il prezzo tutelato stabilito dall’ARERA per aprile 2026 si è ridotto a 0,492 euro per metro cubo. Questa variazione interessa sia le famiglie che le aziende italiane, che continuano a monitorare con attenzione le fluttuazioni del costo del gas. La questione del costo del gas naturale rimane tra i temi più discussi nel settore energetico nazionale.
Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale continua a essere un tema centrale per famiglie e imprese italiane. Seguire l’andamento quotidiano delle tariffe è fondamentale per comprendere l’impatto sulla bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o strategie di risparmio. Oggi, il prezzo della materia prima gas mostra segnali contrastanti: mentre il mercato all’ingrosso (PSV) registra un nuovo rialzo, il prezzo tutelato ARERA per aprile 2026 è in calo rispetto al mese precedente. Vediamo cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 15 Maggio 2026 è fissato da ARERA in 0,492 €Smc (dato riferito ad aprile 2026). 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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