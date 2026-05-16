Oggi il prezzo del gas naturale si attesta ai massimi del mese, con il PSV in rialzo mentre il prezzo tutelato stabilito dall’ARERA si riduce a 0,492 euro per metro cubo, con scadenza aprile 2026. Questa situazione interessa sia le famiglie che le aziende, poiché il costo del gas influisce sulla bolletta mensile delle utenze domestiche. La variazione dei prezzi sul mercato viene monitorata regolarmente, poiché rappresenta un elemento chiave per la spesa energetica di cittadini e imprese.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è un tema centrale per famiglie e imprese, influenzando direttamente la spesa mensile delle utenze domestiche. Oggi, 16 Maggio 2026, il prezzo della materia prima gas viene aggiornato quotidianamente e rappresenta una delle principali voci della bolletta. Comprendere l’andamento dei prezzi è fondamentale per stimare quanto si pagherà e per valutare eventuali cambi di fornitore o offerte più convenienti. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 16 Maggio 2026 è fissato da ARERA in 0,492 €Smc (dato riferito ad aprile 2026). A questa cifra si sommano costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas ai massimi del mese: PSV in rialzo, prezzo tutelato ARERA in calo a 0,492 €/Smc ad aprile 2026

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