Garofoli a Narnesi | vittoria liberatoria ma le critiche colpiscono

Dopo ventitré anni, il presidente di una squadra locale ha espresso rabbia e insoddisfazione, anche se ha ottenuto una vittoria considerata liberatoria contro il Pontevecchio. La partita, infatti, non ha placato le critiche rivolte alla gestione e alle decisioni prese nel corso degli anni. La vittoria, che ha segnato un momento importante per la squadra, non ha impedito al presidente di mantenere toni duri e di continuare a contestare le scelte passate e presenti.

? Punti chiave Perché la vittoria contro il Pontevecchio non ha calmato Garofoli?. Chi ha scatenato la rabbia del presidente dopo ventitré anni?. Come influirà la pausa di una settimana sul futuro del club?. Quali critiche hanno spinto il dirigente a fermarsi per riflessione?.? In Breve Garofoli gestisce il club rossoblù da 23 anni con due Coppe Italia vinte.. Il trionfo contro il Pontevecchio avviene domenica 17 maggio 2026 in trasferta.. Il presidente dedica il successo ai figli, al fratello e ai nipoti.. Paolo Garofoli si prende una settimana di pausa per stanchezza e riflessione.. Dopo la vittoria ottenuta in trasferta contro il Pontevecchio, il presidente del Narnese, Paolo Garofoli, ha manifestato una profonda amarezza durante il dopo partita di domenica 17 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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