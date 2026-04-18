Parma Cuesta dopo la vittoria contro l’Udinese | Salvezza non ancora raggiunta ma siamo orgogliosi Elphege ci ha aiutato a vincere alle critiche rispondo così

Da calcionews24.com 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria contro l’Udinese nella 33ª giornata di Serie A, il difensore del Parma ha parlato in conferenza stampa. Ha dichiarato che la salvezza non è ancora certa, ma che sono soddisfatti del risultato e orgogliosi del percorso. Ha anche sottolineato il contributo di Elphege alla vittoria, rispondendo alle critiche rivolte alla squadra. Le sue parole sono state rivolte ai giornalisti presenti all’evento.

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© Calcionews24.com - Parma, Cuesta dopo la vittoria contro l’Udinese: «Salvezza non ancora raggiunta ma siamo orgogliosi. Elphege ci ha aiutato a vincere, alle critiche rispondo così»

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