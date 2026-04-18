Parma Cuesta dopo la vittoria contro l’Udinese | Salvezza non ancora raggiunta ma siamo orgogliosi Elphege ci ha aiutato a vincere alle critiche rispondo così
Dopo la vittoria contro l’Udinese nella 33ª giornata di Serie A, il difensore del Parma ha parlato in conferenza stampa. Ha dichiarato che la salvezza non è ancora certa, ma che sono soddisfatti del risultato e orgogliosi del percorso. Ha anche sottolineato il contributo di Elphege alla vittoria, rispondendo alle critiche rivolte alla squadra. Le sue parole sono state rivolte ai giornalisti presenti all’evento.
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