Dopo aver conquistato la sua prima vittoria in Formula 1, Carlos Sainz ha rivolto alcune critiche alla squadra Ferrari. Il messaggio inviato dall pilota ha suscitato reazioni tra i vertici del team, che hanno preso atto delle sue parole. Sainz ha espresso insoddisfazione riguardo a determinati aspetti della gestione e della strategia durante la gara, creando un certo scombussolamento all’interno della scuderia.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Antonio Lobato ha rivelato che il messaggio radio di Carlos Sainz, “stop inventing”, rivolto alla Ferrari prima della sua prima vittoria in Formula 1, non è stato ben accolto all’interno del team. Questo episodio ha messo in evidenza le tensioni interne e il carico di pressione che i piloti devono affrontare durante le gare. Sainz ha inizialmente perso la testa della corsa a favore di Max Verstappen, che ha beneficiato di un sorpasso su un passaggio nefasto. Tuttavia, la situazione è cambiata quando Verstappen ha dovuto ritirarsi dalla corsa a causa di un contatto con i detriti sulla pista.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Le critiche di Carlos Sainz a Ferrari dopo la sua prima vittoria

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