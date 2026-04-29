Le critiche di Carlos Sainz a Ferrari dopo la sua prima vittoria
Dopo aver conquistato la sua prima vittoria in Formula 1, Carlos Sainz ha rivolto alcune critiche alla squadra Ferrari. Il messaggio inviato dall pilota ha suscitato reazioni tra i vertici del team, che hanno preso atto delle sue parole. Sainz ha espresso insoddisfazione riguardo a determinati aspetti della gestione e della strategia durante la gara, creando un certo scombussolamento all’interno della scuderia.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Antonio Lobato ha rivelato che il messaggio radio di Carlos Sainz, “stop inventing”, rivolto alla Ferrari prima della sua prima vittoria in Formula 1, non è stato ben accolto all’interno del team. Questo episodio ha messo in evidenza le tensioni interne e il carico di pressione che i piloti devono affrontare durante le gare. Sainz ha inizialmente perso la testa della corsa a favore di Max Verstappen, che ha beneficiato di un sorpasso su un passaggio nefasto. Tuttavia, la situazione è cambiata quando Verstappen ha dovuto ritirarsi dalla corsa a causa di un contatto con i detriti sulla pista.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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