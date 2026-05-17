Garlasco Sempio cambia tutto | le parole della difesa La verità sulla scontrino

Dopo la chiusura delle indagini sul caso di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio ha iniziato a presentare nuove argomentazioni per contestare le prove raccolte dalla Procura di Pavia. La strategia si concentra sull’analisi di specifici dettagli emersi durante le indagini, con l’obiettivo di mettere in discussione alcune delle conclusioni ufficiali. La fase si svolge in un clima di tensione tra le parti, con l’avvocato di Sempio che cerca di riorganizzare la narrazione dei fatti alla luce delle nuove evidenze e delle osservazioni tecniche.

La fase successiva alla chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco entra in una fase di forte tensione tecnica e strategica, con la difesa di Andrea Sempio impegnata a costruire una contro-narrazione puntuale rispetto agli elementi raccolti dalla Procura di Pavia. Gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti stanno lavorando su una serie di consulenze parallele, con l’obiettivo dichiarato di mettere in discussione la solidità delle principali prove contestate all’indagato. Il quadro investigativo ruota ancora attorno all’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell’agosto del 2007 a Garlasco, e oggi riaperto da nuovi approfondimenti tecnici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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DELITTO DI GARLASCO, IL DNA CAMBIA TUTTO: STASI FUORI, SEMPIO AL CENTRO DELLINCHIESTA

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