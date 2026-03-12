Garlasco la scoperta sulla madre di Sempio che cambia tutto | cosa salta fuori

Il 13 agosto 2007, nella zona di Garlasco, si verificò uno dei delitti più noti della cronaca italiana. La madre di Sempio fu al centro di un’indagine che portò a una scoperta sorprendente, modificando radicalmente la ricostruzione dei fatti. La vicenda coinvolse le autorità e portò a nuove analisi e verifiche su elementi precedentemente considerati secondari.

La mattina del 13 agosto 2007, nel piccolo territorio della Lomellina, si consumava uno dei delitti più discussi della cronaca italiana. Mentre a Garlasco veniva scoperto l’omicidio che avrebbe sconvolto l’opinione pubblica per anni, a pochi chilometri di distanza prendeva forma una versione dei fatti destinata a diventare centrale nelle ricostruzioni successive. È il racconto di una madre, Daniela Ferrari, che nel tempo ha indicato con precisione dove si trovasse in quelle ore. Ma a distanza di anni, alcune testimonianze raccolte in televisione riaprono interrogativi su quella mattina d’estate. Durante la trasmissione Mattino 5, infatti, è emerso il racconto di una commerciante che ricorda in modo molto diverso la situazione dei negozi nella vicina Gambolò, il luogo indicato da Ferrari come destinazione dei suoi acquisti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

In primo piano il racconto di Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, che aveva dichiarato di trovarsi a fare la spesa a Gambolò la mattina del 13 agosto 2007, proprio nelle ore in cui veniva commesso l’omicidio nella vicina Garlasco facebook

