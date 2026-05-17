Garlasco i legali di Sempio preparano la difesa | Gli audio sono incomprensibili Le parole del padre sul ticket del parcheggio? Solo ironia
La difesa dell’indagato principale nel caso dell’omicidio avvenuto nel 2007 a Garlasco sta preparando le proprie contro-analisi tecniche. Gli avvocati hanno dichiarato che gli audio sottoposti all’esame risultano difficili da comprendere e hanno commentato che le affermazioni del padre sul ticket del parcheggio sarebbero state fatte in tono ironico. La vicenda coinvolge un omicidio avvenuto nella villetta di via Pascoli, con l’indagato che continua a respingere le accuse e a contestare le prove raccolte.
La difesa di Andrea Sempio, unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco, è al lavoro sulle contro-consulenze tecniche. Nei venti giorni previsti dopo la chiusura delle indagini, gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti puntano a smontare punto per punto gli elementi raccolti dagli inquirenti. Il 38enne, amico di Marco Poggi, attraverso la sua legale aveva raccontato il clima di forte pressione che sta vivendo nelle ultime settimane: «Tengo sempre pronto un valigino. Sono innocente, ma voglio essere preparato a ogni eventualità». Garlasco, i 21 «elementi» che per la procura di Pavia provano la colpevolezza di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Open.online
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