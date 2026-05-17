Garlasco i legali di Sempio preparano la difesa | Gli audio sono incomprensibili Le parole del padre sul ticket del parcheggio? Solo ironia

La difesa dell’indagato principale nel caso dell’omicidio avvenuto nel 2007 a Garlasco sta preparando le proprie contro-analisi tecniche. Gli avvocati hanno dichiarato che gli audio sottoposti all’esame risultano difficili da comprendere e hanno commentato che le affermazioni del padre sul ticket del parcheggio sarebbero state fatte in tono ironico. La vicenda coinvolge un omicidio avvenuto nella villetta di via Pascoli, con l’indagato che continua a respingere le accuse e a contestare le prove raccolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui