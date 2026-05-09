Garlasco la famiglia Poggi e i tentativi di bloccare le indagini su Sempio Le tattiche per intimidire gli inquirenti e le parole del figlio Marco

A Garlasco, la famiglia Poggi ha tentato di ostacolare le indagini sul caso Sempio, adottando diverse strategie per intimidire gli inquirenti. Il figlio della famiglia, Marco Poggi, ha rilasciato alcune dichiarazioni, mentre i carabinieri hanno presentato un’informativa finale che descrive una situazione complessa e tesa. Le autorità hanno evidenziato che le azioni messe in atto rappresentano un tentativo di ostacolare il lavoro degli investigatori.

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