Garlasco la famiglia Poggi e i tentativi di bloccare le indagini su Sempio Le tattiche per intimidire gli inquirenti e le parole del figlio Marco
A Garlasco, la famiglia Poggi ha tentato di ostacolare le indagini sul caso Sempio, adottando diverse strategie per intimidire gli inquirenti. Il figlio della famiglia, Marco Poggi, ha rilasciato alcune dichiarazioni, mentre i carabinieri hanno presentato un’informativa finale che descrive una situazione complessa e tesa. Le autorità hanno evidenziato che le azioni messe in atto rappresentano un tentativo di ostacolare il lavoro degli investigatori.
L’informativa finale dei carabinieri sulla vicenda di Garlasco delinea uno scenario che gli investigatori non esitano a definire pesante. Al centro ci sono le reazioni della famiglia Poggi alla riapertura delle indagini su Andrea Sempio, il nuovo sospettato per il delitto di Chiara Poggi. Secondo i militari, dalle carte emergono «elementi inquietanti, laddove i Poggi fanno riferimento a tattiche di contrasto discusse con i propri legali al fine di intimidire gli inquirenti: ben al di là quindi di una legittima non condivisione della linea dell’autorità giudiziaria procedente». L’obiettivo della famiglia Poggi, secondo la ricostruzione...🔗 Leggi su Open.online
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