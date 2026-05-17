Garlasco e le dure lettere della madre di Sempio a Stasi Ci avete rovinati | l' attacco di Daniela Ferrari

La madre di Andrea Sempio ha scritto due lettere ad Alberto Stasi in seguito alla prima indagine sul figlio, in cui si rivolge con toni pesanti, affermando di essere stata rovinata. Le lettere sono state rese note e contengono accuse dirette nei confronti di Stasi, senza specificare i contenuti dettagliati. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario e si inserisce in un contesto di tensioni tra le parti coinvolte.

La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, scrisse due lettere ad Alberto Stasi in carcere, quando quest’ultimo era già stato condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La prima nel 2018 e la seconda nel 2019, mesi dopo la prima inchiesta, archiviata, sul figlio. “Ci avete rovinati”, scrive in una delle due missive, parlando dei debiti accumulati per pagare gli avvocati. Mentre nell’altra attacca duramente Stasi: “Non ho intenzione di insultarti, ti basta guardarti allo specchio la mattina”. Garlasco, le lettere della madre di Sempio a Stasi Daniela Ferrari: "Ci avete rovinati" L'attacco della madre di... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Una delle lettere della madre di Andrea Sempio ad Alberto Stasi ( caso Garlasco)

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