Una lettera inviata dalla madre di Andrea Sempio alla madre di Alberto Stasi ha attirato l’attenzione. Nella missiva, si legge un duro commento rivolto alla famiglia di Stasi, con l’espressione “Ci avete rovinati”. L’intera vicenda giudiziaria, che ha coinvolto le due persone, è seguita con attenzione, mentre le indagini continuano a proseguire. La comunicazione tra le due famiglie si inserisce nel contesto di un processo che si trascina da tempo.

La madre di Andrea Sempio ha scritto alla madre di Alberto Stasi e le dice: “Ci avete rovinati”. Il caso di Garlasco colpisce in vario modo tre famiglie: quella della vittima Chiara Poggi, la famiglia del condannato Stasi e quella del nuovo indagato Sempio. Daniela Ferrari usa parole di un certo peso in una vecchia lettera che ora viene riletta. Ci sono accuse contro la madre di Stasi e l’impatto economico della difesa del figlio dall’accusa di omicidio. La madre di Sempio ha scritto ad Alberto Stasi Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, ha scritto tempo fa ad Alberto Stasi. Non si tratta di una lettera degli ultimi giorni, risale infatti a quando il condannato si trovava già detenuto (tra il 2018 e il 2019), ma in queste fasi rilevanti viene riletta e passa sotto la lente d’ingrandimento.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, quella lettera della mamma di Andrea Sempio col duro attacco ad Alberto Stasi: "Ci avete rovinati"

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