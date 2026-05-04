Garlasco Andrea Sempio in Procura il 6 maggio la strategia dei legali | Potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere

Il prossimo 6 maggio, Andrea Sempio si presenterà in Procura per essere ascoltato. I suoi avvocati hanno annunciato che potrebbe decidere di non rispondere alle domande. A suo carico sono state contestate le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti, legate all’odio per la vittima a causa del rifiuto di un suo approccio sessuale. Questa settimana segna un passaggio importante nelle indagini sull’omicidio di Garlasco.

A Sempio vengono contestate l’aggravante della crudeltà e quella dei motivi abietti, "riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale" Si apre una settimana cruciale per le nuove indagini sull’omicidio di Garlasco. Andrea Sempio, accusato dai pm di Pavia.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Andrea Sempio in Procura il 6 maggio, la strategia dei legali: "Potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere" GARLASCO 2026: La Procura ha il colpevole Il 6 Maggio cambia tutto! Notizie correlate Garlasco, Andrea Sempio si presenterà all'interrogatorio in Procura ma "valuterà se rispondere o no"L’avvocato Cataliotti ha fatto sapere che Andrea Sempio si presenterà in Procura, ma valuterà se rispondere o meno alle domande dei magistrati. Leggi anche: Garlasco, la strategia di Sempio: ecco cosa potrebbe fare il 6 maggio Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Delitto di Garlasco, la convocazione di Andrea Sempio il 6 maggio: per la procura avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale; Dentro la Notizia: Garlasco, Andrea Sempio: Non ho ucciso Chiara Poggi Video; Garlasco, Andrea Sempio convocato in Procura il 6 maggio per l’interrogatorio. Per i pm ha ucciso Chiara Poggi da solo; Delitto Garlasco, chi è Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Garlasco, i post di Andrea Sempio in un forum: la fissazione per una ragazza e i commenti choc sugli stupriI post in un forum per seduttori attribuiti ad Andrea Sempio: l'ossessione per una ragazza nei messaggi dell'indagato per il delitto di Garlasco ... virgilio.it Garlasco, per l'avvocato Gallo i messaggi di Andrea Sempio sul forum di seduzione potrebbero diventare proveSecondo l'avvocato Gallo i messaggi di Andrea Sempio nel forum possono entrare come prova documentale nelle indagini su Garlasco. Cosa intende ... virgilio.it Caso Garlasco: spuntano messaggi lasciati da Andrea Sempio nel 2010 su un forum online dedicato alla seduzione. #Quartogrado - facebook.com facebook #Garlasco A due giorni dall'interrogatorio di Andrea #Sempio, fissato mercoledì 6 maggio, finiscono al vaglio degli inquirenti anche delle chat. Su un forum, con il nickname 'Andreas', l''indagato scriveva di una sua ossessione amorosa. Simona Decina #GR1 x.com