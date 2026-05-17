Nella nuova fase dell'inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, con un solo indagato, si torna a discutere di un’intercettazione del 2017 finora poco considerata. La registrazione, che coinvolgerebbe anche una persona finora non identificata, è stata ascoltata nel corso delle indagini e potrebbe avere un ruolo significativo nel quadro delle prove raccolte. La procura ha deciso di approfondire il contenuto di questa intercettazione, senza ancora rivelare i dettagli specifici.

Nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, con Andrea Sempio unico indagato, torna centrale un’intercettazione del 2017 finora poco valorizzata. Secondo quanto riferito dal procuratore aggiunto Stefano Civardi, nell’intercettazione Sempio parla da solo e rievoca il fastidio di Chiara quando rientrava dal lavoro e lo trovava ancora in casa.In particolare, Sempio mette in bocca a Chiara frasi come: "ma c’è anche Andrea Sempio?", come a dire “è ancora in casa?”, riferendosi all’orario delle 18. Lui risponde: "sono rimasto fino a tardi". Per i pm questa intercettazione rivela l’ossessione di Sempio nell’aspettare il ritorno di Chiara dal lavoro e il suo fastidio per la presenza costante del giovane amico del fratello Marco in casa Poggi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, Chiara, l'intercettazione-bomba che può spiegare tutto: "C'è pure lui?"

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Garlasco, Sempio si contraddice Lintercettazione che cambia tutto

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