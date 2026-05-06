Il 38enne indagato per l'omicidio di Garlasco, parlando da solo, avrebbe affermato "di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e lei avrebbe detto: non ci voglio parlare con te e ha attaccato" In merito all'omicidio di Chiara Poggi, oggi è stato sentito Andrea Sem.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Sempio intercettato in macchina mentre farnetica su Chiara: “Non ci voglio parlare con te”, avvocati: “Può spiegare”

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Temi più discussi: Caso Garlasco: cosa c'è davvero contro Andrea Sempio; Garlasco in Tv, Sempio spalle al muro. Infante: La Procura è sicura sia stato lui. Il consulente dei Poggi boccia la dinamica; Delitto di Garlasco, come si è arrivati ad Andrea Sempio? Il test casalingo del Dna, lo scontrino e i movimenti sospetti di denaro: La Chiara? Mai frequentata...; Svolta Garlasco, Sempio dai pm: Ha ucciso Chiara da solo.

Delitto Garlasco, Sempio intercettato mentre parla di Chiara Poggi da solo in auto. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Delitto Garlasco, testimonianza Marco Poggi finita dopo due ore. Sempio ancora dai pm LIVE ... tg24.sky.it

Caso Garlasco, Sempio intercettato: Ho visto i video intimi di ChiaraFra gli elementi il colpo di scena: alcune intercettazioni audio inedite in cui l’indagato per la morte di Chiara Poggi parlando da solo dice di avere visto i video intimi della vittima e di avere ... rainews.it

Per chi ha ricostruito passo passo le indagini il movente del delitto di Garlasco verterebbe oltre che ad una serie di nuove prove e di incongruenze nelle ricostruzioni dei fatti da parte di alcuni testimoni, anche nei video intimi tra Alberto e Chiara. Gli inquirenti, - facebook.com facebook

**FLASH -CASO GARLASCO: TG1, #SEMPIO INTERCETTATO “HO VISTO IL VIDEO DI CHIARA E ALBERTO” - FLASH** = Ecco che comincia a uscire la “fuffa” dell’inchiesta su #Garlasco. Sempio parla in macchina da solo e ricorda la telefonata con Chiara, i x.com