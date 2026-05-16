Nell’ambito dell’indagine sull’omicidio di una ragazza avvenuto nel 2007, si torna a parlare di un’intercettazione del 2017 che non era stata considerata fino a ora. La registrazione riguarda una conversazione tra testimoni e viene ora inserita nel fascicolo di inchiesta. L’indagato, coinvolto recentemente nelle verifiche, non era stato menzionato nelle fasi precedenti dell’indagine. La scoperta di questa intercettazione apre nuovi spunti per le autorità che si occupano del caso.

Nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, che vede indagato Andrea Sempio, torna al centro un’intercettazione del 2017 rimasta finora sullo sfondo. Secondo quanto emerso nelle nuove indagini della Procura di Pavia, quella conversazione potrebbe raccontare il rapporto tra Sempio e la ragazza uccisa a Garlasco sotto una luce diversa rispetto al passato. A riportare il contenuto dell’intercettazione è stato Gianluca Zanella, fondatore di Darkside – Storie segrete d’Italia, durante la trasmissione Storie Italiane. Nelle note del procuratore aggiunto Stefano Civardi, si farebbe riferimento a un dialogo in cui Sempio, parlando da solo, avrebbe rievocato il fastidio che Chiara Poggi provava trovandolo in casa al ritorno dal lavoro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ma c’è anche lui?”. Garlasco, l’intercettazione ignorata che cambia tutto

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Garlasco, Sempio si contraddice Lintercettazione che cambia tutto

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