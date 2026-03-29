Milano cade a Udine Reggio Emilia stende anche Brescia Cremona e Trento inseguono i playoff

Nel campionato di pallacanestro, le squadre di Milano e Brescia sono uscite sconfitte nelle ultime partite, mentre Udine ha battuto Milano e Reggio Emilia ha vinto contro Brescia. Cremona e Trento continuano a inseguire la qualificazione ai playoff, con vittorie recenti che rafforzano le loro posizioni in classifica. Le sfide hanno coinvolto diverse formazioni e si sono svolte su più campi.

Dopo aver sconfitto la Virtus Bologna capolista, Reggio Emilia manda ko anche la Germani Brescia, seconda, espugnando il PalaLeonessa con autorità e una gran prestazione di squadra. Così i ragazzi allenati da coach Priftis rubano la scena alle prime quattro in classifica, tutte a secco di punti, Milano compresa, sconfitta a Udine (Christon 25), protagonista di una super rimonta. Si ravviva la corsa ai playoff di Cremona e Trento: la squadra di Brotto si riavvicina al gruppo delle prime otto in classifica presa per mano da Durham (34 punti) mentre gli uomini di Cancellieri dominano la Reyer al Taliercio dal primo all’ultimo minuto e agguantano l'ottava posizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milano cade a Udine, Reggio Emilia stende anche Brescia. Cremona e Trento inseguono i playoff Articoli correlati Basket, l’Olimpia Milano fa visita ad Udine in Serie A. Brescia ospita Reggio Emilia, turno di riposo per la Virtus BolognaLa Serie A di basket torna in campo nel fine settimana alle porte con un anticipo domani sabato 28 marzo e le restanti sei partite previste domenica... Brescia riprende a fatica la marcia, che lotta per la zona playoff: ok Reggio Emilia e VareseLa 21ª giornata di campionato conferma la grandissima battaglia per la caccia all'ottavo posto, l'ultimo valido per accedere ai playoff, mentre... Contenuti utili per approfondire Reggio Emilia Discussioni sull' argomento Virtus Bologna senza energie, vince Reggio Emilia; A 8^R: cade la capolista vince il fanalino di coda il punto Apu e PallTS; Basket Serie A, i risultati della 23ª giornata: Milano torna al Forum e batte Sassari, Bologna ko nel derby contro Reggio Emilia; Affluenza Referendum alle 23: nel Lazio vota oltre il 48%, la Puglia supera il 39%, Emilia-Romagna la regione leader. Doppio ko per Brescia e Milano, sorride la Virtus. Colpi salvezza di Cantù e TrevisoNella ventiquattresima giornata della Serie A di basket, perdono le principali inseguitrici della capolista Virtus Bologna. Brescia, infatti, va ko 101-92 in casa contro Reggio Emilia, che allunga nel ... msn.com | Dopo i primi due quarti di gioco, Brescia 50 - Reggio Emilia 51! 15 per Bilan e 14 per Della Valle x.com I BERSAGLIERI INCIAMPANO A REGGIO EMILIA La Rugby Rovigo Delta cade al "Mirabello". #rovigo #rugby #bersaglieri #SerieAElite - facebook.com facebook