Galles-Italia oggi in tv Sei Nazioni rugby 2026 | orario 14 marzo programma formazioni streaming

Oggi alle 17.40 italiane si gioca Galles-Italia, partita valida per il Sei Nazioni di rugby 2026. La sfida si terrà al Principality Stadium di Cardiff e vedrà gli azzurri affrontare il Galles. La partita è trasmessa in diretta streaming e la formazione italiana sarà annunciata poco prima dell’inizio. La gara conclude il percorso dell’Italia nel torneo di quest’anno.

Dopo la storica vittoria sull’Inghilterra, si concluderà oggi, sabato 14 marzo, alle ore 17.40 italiane, il percorso degli azzurri nel Sei Nazioni 2026 di rugby: l’Italia del CT Gonzalo Quesada scenderà in campo in casa del Galles, nella sfida che si giocherà al Principality Stadium di Cardiff. LA DIRETTA LIVE DI GALLES-ITALIA DI RUGBY DALLE 17.40 In casa Italia continuità per Gonzalo Quesada, che opera solo tre cambi rispetto alla formazione iniziale schierata a Roma contro l’Inghilterra: saranno titolari Federico Ruzza, Muhamed Hasa ed Alessandro Fusco. Il Galles, invece, conferma lo stesso XV sceso in campo in Irlanda. Per il match della quinta ed ultima giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby la diretta tv sarà disponibile su TV8 e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su tv8. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Galles-Italia oggi al Sei Nazioni di rugby, dove vederla in TV e streaming: orario e canaleLa gara Galles-Italia sarà visibile in diretta TV e in chiaro per tutti su TV8. Gli abbonati a Sky potranno seguire la quinta e ultima partita del Sei Nazioni su Sky Sport 1 (numero 2019) oppure su ... fanpage.it

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