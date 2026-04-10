Bologna tripla beffa non basta super Rowe

Nel quarto di finale di Europa League, una squadra ha subito una sconfitta che ha lasciato poco spazio a discussioni. Nonostante la presenza di un giocatore chiave, la squadra non è riuscita a superare la fase decisiva e ha commesso errori elementari che hanno pesato nel risultato finale. La partita ha mostrato come, in un torneo di alto livello, ogni dettaglio può fare la differenza, lasciando poche chance di recupero.

La crudele semplicità del gioco del calcio: in un quarto di finale di Europa League non puoi permetterti errori elementari, perché il livello è troppo alto e l’avversario non ti perdona. Figuriamoci contro un Aston Villa quarto in Premier, guidato dal re di coppe, Unai Emery, considerato all’unanimità il grande candidato al trono di Istanbul. Ecco, se regali a questa gente qui, finisce male novantanove volte su cento: e il Bologna – ahinoi - non è stata quell’eccezione. Risultato che fa male, malissimo soprattutto per come è maturato. L’uno a tre del Dall’Ara, infatti, è un epilogo severissimo nei confronti dei rossoblù, dominanti nel primo tempo e condannati soltanto dai propri errori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna tripla beffa, non basta super Rowe Bologna, un’Europa dolceamara. Rowe, Orso, Pobega: tris al Maccabi. Ma non basta per gli ottavi diretti. Agli spareggi con Brann o ZagabriaDura ventitrè minuti l’illusione di passare dalla porta principale dell’Europa League. Forlì punita da una tripla di tabella. Con Rieti supplementare e poi beffaUNIEURO FORLÌ 82 SEBASTIANI RIETI 86 (dopo 1 tempo supplementare) UNIEURO FORLÌ: Bonomi n. Si parla di: Bologna tripla beffa, non basta super Rowe. Bologna, il tifo non basta: tra errori e sfortuna, fa festa il VillaAndata dei quarti di Europa League, 1-3 al Dall’Ara. Primo tempo dominato dai rossoblù, però arriva la doccia gelata degli inglesi. Nel finale Rowe accorcia ... bologna.repubblica.it Che beffa: un ottimo Bologna ko al Dall’Ara, l’Aston Villa passa 3-1Termina 1-3 la sfida tra Bologna e Aston Villa, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League. tuttonapoli.net