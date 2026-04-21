Rowe nel mirino del Galatasaray assalto al gioiello del Bologna

Jonathan Rowe, dopo aver mostrato un buon rendimento nella seconda parte della stagione con il Bologna, si trova ora al centro di interesse da parte di diverse squadre, tra cui il Galatasaray. La sua prestazione ha attirato l’attenzione di alcuni club di livello internazionale, che stanno valutando un possibile trasferimento. La situazione si sviluppa mentre si attendono aggiornamenti sui prossimi passi del giocatore e delle società coinvolte.

L’ottima seconda parte di stagione vissuta con la maglia del Bologna ha portato Jonathan Rowe nel mirino di diverse squadre, tra cui il Galatasaray. Il Galatasaray piomba su Rowe del Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo quanto affermato da Fanatik, il Galatasaray sarebbe intenzionato a fare un’offerta all’esterno offensivo del Bologna per la prossima stagione con la società turca che non vorrebbe riscattare Noa Lang per i 30 milioni di euro pattuiti con il Napoli. Una somma che potrebbe essere veicolata verso la società emiliana per cercare di portare Rowe in Turchia. Classe 2003, l’inglese sta vivendo un ottimo momento nel Bologna di Vincenzo Italiano, diventando il punto di riferimento della formazione rossoblu in attacco.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Rowe nel mirino del Galatasaray, assalto al gioiello del Bologna Notizie correlate Ahanor nel mirino del Real Madrid, assalto al gioiello dell’AtalantaHonest Ahanor è finito nel mirino del Real Madrid con gli spagnoli che starebbero pensando all’acquisto del difensore dell’Atalanta in ottica futura. Il Milan ha messo nel mirino Rowe, rossoneri sulla stella del Bologna | CMJonathan Rowe è un obiettivo del Milan in vista della prossima stagione con l’esterno offensivo inglese che è uno degli obiettivi dei rossoneri per... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Rowe superstar: la Premier lo vuole, il Bologna prova a resistere; Stregati da Rowe, una big italiana pronta all’assalto; Mercato Roma: Gasp, che orrore: il retroscena su Hojlund e Rowe; Bologna, testa alla Juventus: Rowe può rifiatare, Italiano punta su Castro. Cor Bo – E’ quasi magia Johnny: Rowe nel mirino della PremierOcchio alla Premier League: Rowe nel mirino ... msn.com Stregati da Rowe, una big italiana pronta all’assalto | OneFootballIl Milan guarda con attenzione al mercato dei giovani talenti e tra i profili finiti nel mirino spicca Jonathan Rowe, in forza al Bologna. Il club rossonero continua a monitorare giocatori emergenti, ... onefootball.com Gestori, Domenichini (T. Rowe Price) e le scelte d'investimento tra inflazione e geopolitica - facebook.com facebook #Bologna, #Bernardeschi si ferma. #Dallinga alle prese con la tendinite Oggi al centro Niccolò Galli ci sarà la ripresa degli allenamenti. #Orsolini in avanti con #Castro e #Rowe @MirabellaIacopo #ASRoma x.com