Futuro dell’ospedale | La Regione risponda

A quasi un mese dalla richiesta ufficiale presentata dalle opposizioni, la Regione non ha ancora risposto sulla partecipazione a un Consiglio comunale straordinario riguardante il futuro dell’ospedale. La comunicazione è arrivata da parte dei rappresentanti del territorio, che attendono una risposta ufficiale dall’ente regionale. Nessuna indicazione è stata fornita finora circa la volontà di prendere parte all’assemblea convocata per discutere del futuro della struttura sanitaria. La situazione rimane in attesa di sviluppi concreti.

CASTIGLIONE DEL LAGO - "A quasi un mese dalla richiesta ufficiale avanzata dalle opposizioni unite, dalla Regione non è ancora pervenuta alcuna risposta sulla disponibilità a partecipare a un Consiglio comunale straordinario. Una seduta che le minoranze avevano sollecitato con forza alla presidente Stefania Proietti, per affrontare nodi ormai strutturali: carenze di personale, criticità organizzative e il timore, sempre più diffuso tra cittadini e operatori, di un progressivo ridimensionamento dei servizi del presidio ospedaliero locale". Per i gruppi di minoranza - spiegano i capigruppo (nella foto Filippo Vecchi) - si tratta di "un silenzio incomprensibile su un tema che dovrebbe essere prioritario, interpretato come una mancanza di volontà nel confrontarsi direttamente con il territorio e le sue istituzioni". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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