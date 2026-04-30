Il futuro dell’ospedale di Pescia rimane incerto. La Regione e l’Asl Toscana Centro non hanno ancora fornito aggiornamenti sui lavori di ristrutturazione e sui posti disponibili nel reparto. La mancanza di risposte si protrae da settimane, lasciando in sospeso le decisioni riguardanti il potenziamento e l’organico dell’ospedale. La situazione resta invariata senza indicazioni ufficiali su eventuali interventi o riorganizzazioni in programma.

Pescia, 30 aprile 2026 – Le risposte ricevute da Regione e Asl Toscana Centro alla sua interrogazione non hanno soddisfatto il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Capecchi, che osserva come “non si indicano mai i tempi entro i quali verranno conclusi i lavori in corso in alcuni reparti” e “non vi è alcun accenno al potenziamento dell’organico dell’ospedale, in termini di nuove assunzioni di infermieri e operatori socio sanitari e al mantenimento delle attuali professionalità mediche”. Il consigliere era intervenuto dopo una segnalazione ricevuta dall’associazione ‘ Ri-nascere in Valdinievole ’, nata dopo la chiusura del Punto nascita dell’ ospedale Ss.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il futuro del Cosma e Damiano. “Da Regione e Asl nessuna risposta su lavori e organici dell’ospedale”

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