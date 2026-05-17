L’Under 19 dell’Imolese si prepara ad affrontare la Roma in una partita valida per i quarti di finale del campionato nazionale di futsal. La sfida rappresenta un appuntamento importante per i giovani rossoblù, che cercano di fermare i campioni d’Italia e avanzare nel torneo. L’accesso ai quarti è stato possibile grazie a una serie di vittorie consecutive e a una strategia tattica adottata nel corso della stagione. La partita si svolgerà tra le mura della squadra ospitante.

? Punti chiave Come faranno i giovani rossoblù a fermare i campioni d'Italia?. Quale strategia ha permesso all'Imolese di raggiungere i quarti nazionali?. Chi è l'imprenditore che vuole garantire il futuro al futsal locale?. Come cambierà il Centro Tecnico Bacchilega con il nuovo campo coperto?.? In Breve L'imprenditore Giovanni Tarantino intende mantenere il calcio a cinque nel nuovo asset societario.. Proposta costruzione campo coperto presso il Centro Tecnico Bacchilega per futsal e calcio.. L'Imolese ha raggiunto i quarti battendo il Mondolfo con il punteggio di 3-2.. La sfida di ritorno si terrà tra sette giorni dopo l'incontro alla Cavina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Futsal, l’Imolese Under 19 sfida la Roma: sfida storica per lo scudetto

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