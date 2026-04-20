Futsal Under 19 | la Cadi Antincendi sfida la Gallinese per lo scudetto
Oggi alle 16:00 al Palattinà si gioca una partita importante di futsal Under 19 tra la Cadi Antincendi Futura e la Gallinese. La sfida decide il campionato regionale e coinvolge le giovani promesse del calcio a cinque calabrese. La gara rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre in vista della conquista del titolo regionale.
Le ambizioni dei giovani talenti del futsal calabrese si concentrano oggi al Palattinà, dove alle ore 16:00 la Cadi Antincendi Futura Under 19 affronta la Gallinese nella sfida decisiva per il titolo regionale. I ragazzi guidati da mister Peppe Scopelliti cercano di trasformare l’ottima prestazione della semifinale, conclusasi con un netto 11 a 2, in un successo definitivo che apra le porte verso la conquista dello scudetto. L’eredità del successo e la sfida contro l’imprevedibilità. Il clima che si respira attorno alla squadra della Cadi Antincendi Futura è quello di una continuità sportiva che va ben oltre il singolo impegno giovanile. Il gruppo Under 19 arriva a questa partita gonfiato dal morale alto dopo aver travolto gli avversari nella precedente fase di eliminazione diretta, chiudendo con un punteggio di 11 a 2.🔗 Leggi su Ameve.eu
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