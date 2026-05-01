Il campionato di calcio femminile si avvicina alla sua conclusione e la squadra di casa si prepara a festeggiare il terzo scudetto della sua storia. La partita decisiva si gioca domani, sabato 2 maggio, contro la Ternana. Nelle vicinanze dello stadio Tre Fontane l’atmosfera è già di festa, con lo spumante pronto in frigo in attesa del risultato che potrebbe consacrare la squadra campione d’Italia.

Lo spumante è già in frigo, e vicino al Tre Fontane c’è già aria di grande festa. Domani, sabato 2 maggio, la Roma potrebbe mettere le mani sul terzo scudetto della sua storia dopo quello delle stagioni 2022-2023 e 2023-2024. Le capitoline infatti sfideranno la Ternana per il ventesimo turno della Serie A di calcio femminile e, in caso di vittoria, saliranno aritmeticamente a 49 punti, contingnte non raggiungibile da nessun’altra squadra. Ma attenzione a dare tutto per scontato. Le umbre infatti, ancora in lotta per non retrocedere, sono reduci da una più che positiva sfida contro la Fiorentina, frenata per 2-2 e ottimamente indirizzata nel primo tempo, momento in cui le rossoverdi si sono ritrovate in un meritato doppio vantaggio.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio femminile: la Roma pronta a festeggiare lo scudetto in Serie A. Sfida alla Ternana per il titolo!

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