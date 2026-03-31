Ancona rubano offerte e bestemmiano in chiesa a Santa Maria dei Servi | ecco l?anatema del parroco contro i ladri Basta c' è un limite

Nella chiesa di Santa Maria dei Servi, situata in via del Conero ad Ancona, sono stati segnalati episodi di furto di offerte e di insulti blasfemi da parte di alcuni individui. Il parroco ha espresso pubblicamente il suo disappunto, affermando che non si può tollerare un comportamento così. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra i fedeli e le autorità locali.

ANCONA Ladri senza cuore e per giunta anche accaniti bestemmiatori all’interno della chiesa. Non c’è pace per la parrocchia di Santa Maria dei Servi in via del Conero, dove nei giorni scorsi i ladri sono tornati a colpire. Hanno rubato i soldi delle offerte che erano custoditi all’interno di un cassetto della scrivania. Un bottino esiguo, ma comunque importante perché frutto della generosità dei fedeli, come racconta don Piergiorgio Agostini che si è fatto un’idea ben precisa sul possibile responsabile. Il racconto «Avevo messo le offerte, circa 50 euro, all’interno di un cassetto, in attesa di collocarli da un’altra parte. Giusto il tempo di andare a bere un caffè e i soldi sono spariti. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Ancona, rubano offerte e bestemmiano in chiesa a Santa Maria dei Servi: ecco l?anatema del parroco contro i ladri. «Basta, c'è un limite» Articoli correlati Concerto per la Settimana Santa alla Chiesa S. Maria dei ServiAnche per la prossima festività pasquale, sulla scia del successo dello scorso anno, gli Amici della Musica di Padova hanno affidato il loro concerto... Leggi anche: Scassinata la cassetta delle offerte in chiesa, il parroco: "Non c’è bisogno di rubare, basta chiedere" Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Ancona, rubano offerte e bestemmiano in chiesa a Santa Maria dei Servi: ecco l’anatema del parroco contro i ladri. Basta, c'è un limite; Orchestra Olimpia, Via Crucis in note e parole. Venerdì alla chiesta Santa Maria del Gonfalone di Fano Sieben Worte. Ancona, rubano offerte e bestemmiano in chiesa a Santa Maria dei Servi: ecco l’anatema del parroco contro i ladri. «Basta, c'è un limite»ANCONA Ladri senza cuore e per giunta anche accaniti bestemmiatori all’interno della chiesa. Non c’è pace per la parrocchia di Santa Maria dei Servi in via del Conero, dove ... corriereadriatico.it