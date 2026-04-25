Ladri in chiesa a Torrevecchia Teatina | entrano dalla finestra rubano le offerte e aprono il tabernacolo
Tra mercoledì sera e giovedì mattina, ignoti sono entrati nella chiesa della Madonna della Libera a Torrevecchia Teatina. Sono riusciti a forzare una finestra per entrare e hanno sottratto le offerte lasciate all’interno. Durante il colpo hanno aperto anche il tabernacolo, senza tuttavia specificare cosa abbiano trovato o preso. La polizia sta indagando sull’accaduto.
Ladri nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 aprile nella chiesa della Madonna della Libera a Torrevecchia Teatina. Ignoti si sarebbero intrufolati dalla parte posteriore della chiesa situata in via Torre, dopo aver rotto una persiana e aperto le grate. A confermarlo è il parroco, don Nicolino.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Ladri entrano in chiesa e rubano la cassaforte con 10 chili d’oro: furto a Trevico, in provincia di Avellino
Ancona, rubano offerte e bestemmiano in chiesa a Santa Maria dei Servi: ecco l?anatema del parroco contro i ladri. «Basta, c'è un limite»ANCONA Ladri senza cuore e per giunta anche accaniti bestemmiatori all’interno della chiesa.