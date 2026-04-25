Ladri in chiesa a Torrevecchia Teatina | entrano dalla finestra rubano le offerte e aprono il tabernacolo

Tra mercoledì sera e giovedì mattina, ignoti sono entrati nella chiesa della Madonna della Libera a Torrevecchia Teatina. Sono riusciti a forzare una finestra per entrare e hanno sottratto le offerte lasciate all’interno. Durante il colpo hanno aperto anche il tabernacolo, senza tuttavia specificare cosa abbiano trovato o preso. La polizia sta indagando sull’accaduto.