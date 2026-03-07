21enne arrestato per estorsione a Padova così ha inscenato un finto incidente arraffando 6mila euro

A Padova un ragazzo di 21 anni è stato arrestato con l’accusa di aver commesso un episodio di estorsione. Secondo le indagini, ha inscenato un finto incidente per minacciare un’anziana e ottenere circa 6.500 euro. Le forze dell’ordine hanno fermato il giovane dopo aver raccolto elementi che confermerebbero il suo ruolo nell’episodio.

Fermato nei pressi della stazione ferroviaria un giovane di 21 anni, accusato di estorsione ai danni di un’anziana. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile, ha portato al recupero e alla restituzione di 6.500 euro sottratti con l’inganno. Il ragazzo, di origine egiziana e residente a Napoli, è stato arrestato dopo un breve inseguimento a Padova. L’operazione della Squadra Mobile Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si inserisce nel quadro delle azioni di contrasto ai reati contro gli anziani, in particolare truffe ed estorsioni che sfruttano la vulnerabilità delle vittime. La vicenda si è svolta nella tarda mattinata di giovedì 5 marzo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

