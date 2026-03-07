Arrestato 21enne per estorsione ai danni di un' anziana | recuperati 6.500 euro

Giovedì 5 marzo, gli agenti della Squadra Mobile di Padova hanno arrestato un cittadino egiziano di 21 anni, residente a Napoli e con precedenti penali, con l’accusa di aver estorto 6.500 euro a un’anziana. Durante l’operazione sono stati recuperati i soldi sottratti. L’uomo è stato portato in carcere, mentre le indagini proseguono per chiarire altri eventuali reati.

L’operazione è scattata nei pressi della stazione ferroviaria. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il denaro era stato sottratto a una donna di ottant'anni con la tecnica del "finto incidente" L’episodio si inquadra in una più ampia azione di contrasto coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova che, negli ultimi mesi, ha già portato all’esecuzione di 11 provvedimenti cautelari contro un’organizzazione criminale dedita a reati analoghi. Il Questore di Padova, Marco Odorisio, ha ribadito l'importanza di una prevenzione capillare e della collaborazione tra istituzioni e cittadini per tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

"Devo prelevare 4.500 euro per pagare una sanzione a carico di mia figlia", l'ufficio postale smaschera la truffa ai danni di una anzianaA insospettire la responsabile diversi elementi, come la richiesta di un prelievo di una somma inusuale, il carattere di urgenza e l’insistenza della...

Truffa anziana in casertano, 21enne arrestato mentre ritira malloppo da 45mila euroUn intervento rapido e coordinato dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Rieti ha permesso di sventare una truffa...

Una raccolta di contenuti su Arrestato 21enne.

Temi più discussi: Torino, donna accoltellata in strada: arrestato un uomo di 21 anni; Prende a calci una donna per rubarle la borsa poi si scaglia contro una guardia giurata: 21enne arrestato; Figlio di Boss in Arresto: Francesco Rango agli Arresti Domiciliari per Tentata Estorsione; Fu arrestato per estorsione accusa riqualificata | arriva il proscioglimento.

Condannato per estorsione, arrestato un 39enne a LatinaI Carabinieri della Stazione di Latina hanno tratto in arresto un uomo di 39 anni del posto, già noto alle forze dell’ordine. L’operazione è avvenuta in esecuzione dell’ordine emesso dalla Procura del ... latinacorriere.it

Botticino, arrestato in flagranza per estorsione a un imprenditoreÈ stato arrestato in flagranza di reato nella tarda serata di venerdì 20 febbraio a Botticino un 48enne italiano, impiegato e incensurato, ritenuto responsabile di estorsione ai danni di un ... giornaledibrescia.it

Accoltellata una donna a Barriera di Milano: arrestato un 21enne x.com

Arrestato un 28enne a Trasacco con 35 dosi di cocaina, denunciato un 21enne ad Avezzano dopo un secondo sequestro. - facebook.com facebook