Una banda sospettata di aver messo a segno diversi furti notturni nei negozi e nei locali dell’aeroporto di Malpensa è stata smantellata dalle forze dell’ordine. Sono stati eseguiti sette arresti e applicato un divieto di dimora in vari Comuni. Le indagini hanno portato alla scoperta di attività illecite che coinvolgevano più persone, tutte ritenute responsabili di aver partecipato ai colpi messi a segno nella zona aeroportuale.

Sette arresti e una misura di divieto di dimora per smantellare quella che gli investigatori ritengono una banda specializzata in furti notturni all’ aeroporto di Malpensa. L’operazione della polizia di Stato ha colpito un gruppo di cittadini italiani e stranieri accusati di aver messo a segno, per settimane, una lunga serie di colpi ai danni di magazzini merci, negozi e attività di ristorazione del Terminal 1. Le indagini sono partite a gennaio dopo una raffica di furti che aveva creato forte preoccupazione nello scalo. Il gruppo agiva soprattutto nelle ore notturne, forzando ingressi o aprendo varchi nelle pareti delle strutture prese di mira, da cui prendevano fondi cassa, merce e materiale di valore, con danni economici ingenti e pesanti devastazioni ai locali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Furti in negozi e locali di Malpensa. Individuata la banda di malviventi. Sette arresti e un divieto di dimora

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