La polizia ha arrestato un gruppo di persone accusate di aver commesso ripetuti furti all’interno del Terminal 1 di Malpensa. Gli episodi si sono verificati in diversi negozi, magazzini e bar presenti nell’area aeroportuale. Le indagini, iniziate alcuni mesi fa, hanno portato alla localizzazione e all’arresto dei sospettati, ritenuti responsabili di aver messo a segno diversi colpi. L’operazione ha coinvolto diverse unità investigative impegnate nel monitoraggio e nella raccolta di prove.

Malpensa (Varese) 16 maggio 2026 - Presa dalla Polizia una banda di razziatori seriali all'interno del Terminal 1 dello scalo aeroportuale di Malpensa. L'operazione ha portato all'esecuzione di sette custodie cautelari in carcere e un divieto di dimora nei confronti di cittadini italiani e stranieri. Tutti i colpi al Terminal 1. L'indagine è scattata a gennaio 2026, dopo una serie di colpi ai danni di magazzini merci, punti vendita e attività di ristorazione nel Terminal 1. La banda agiva di notte con uno schema consolidato: forzavano gli ingressi o praticavano aperture alle pareti per rubare fondi cassa e merce per migliaia di euro. https:www. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Malpensa, presa la banda di razziatori di magazzini, negozi e bar del Terminal 1

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