Furlani infila un salto storico in Cina 8.43 Il record italiano di Howe è a 4 centimetri

Durante la prima tappa della Diamond League 2026 a Shanghai, il giovane atleta italiano ha stabilito un nuovo record personale nel salto in lungo, raggiungendo una misura di 8,43 metri. Si tratta di un risultato che rappresenta un passo avanti nella sua carriera e che supera di quattro centimetri il precedente record italiano stabilito in passato. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi atleti di livello internazionale, con Furlani che ha dominato la gara con questa prestazione significativa.

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Un salto nella storia per Mattia Furlani! Il ventunenne italiano dà spettacolo a Shanghai nella prima tappa della Diamond League 2026: all'esordio stagionale outdoor, il campione del mondo del salto in lungo vola a 8.43 metri e firma il nuovo primato personale, migliorando di quattro centimetri quell'8.39 fatto in ben tre occasioni negli ultimi 12 mesi. Una misura importante che consolida Furlani nell'Olimpo dell'atletica italiana: l'atleta classe 2005 ha eguagliato Giovanni Evangelisti, che saltò ad 8.43 nel 1989, e si è portato ad appena quattro centimetri dal record nazionale di Andrew Howe, autore di un salto in 8.47 ad Osaka 2007. Un dominio da parte di Furlani che ha vinto la gara (non valida per il ranking della Diamond League) con ampio margine sugli avversari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Furlani infila un salto storico in Cina (8.43). Il record italiano di Howe è a 4 centimetri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Furlani trionfa a Shanghai: 8,43 metri e sfiora il record di Howe? Domande chiave Come ha fatto Furlani a distanziare il campione mondiale Saraboyukov? Quanto dista ora l'azzurro dal leggendario primato di Andrew... Leggi anche: Atletica, Furlani vola a 8,43 in Cina: a 4 cm dal record italiano Furlani infila un salto storico in Cina (8.43). Il record italiano di Howe è a 4 centimetriUn salto nella storia per Mattia Furlani! Il ventunenne italiano dà spettacolo a Shanghai nella prima tappa della Diamond League 2026: all'esordio stagionale outdoor, il campione del mondo del salto i ... ilgiornale.it Mattia Furlani sfonda il muro dei mostri, vince in Diamond League ed entra in un nuovo universo. Howe a centimetri!Esplosivo, dirompente, scatenato, tranciante. Mattia Furlani ha pennellato la sua proverbiale firma d'autore sulla prima tappa della Diamond League, il ... oasport.it