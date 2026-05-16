Furlani trionfa a Shanghai | 8,43 metri e sfiora il record di Howe
A Shanghai, l'atleta italiano ha raggiunto una misura di 8,43 metri nel salto in lungo, superando il campione mondiale. La prestazione gli permette di avvicinarsi al record di Andrew Howe, mantenuto per diversi anni. Furlani ha ottenuto questa misura in una competizione ufficiale, lasciando indietro i concorrenti presenti. La distanza tra la sua prestazione e il primato storico si riduce, ma al momento il limite rimane ancora distante. La gara si è svolta davanti a un pubblico numeroso e attento.
? Domande chiave Come ha fatto Furlani a distanziare il campione mondiale Saraboyukov?. Quanto dista ora l'azzurro dal leggendario primato di Andrew Howe?. Quali dettagli tecnici hanno permesso questo salto da 8,43 metri?. Quando l'atleta potrà finalmente tentare il record nazionale in Europa?.? In Breve Saraboyukov arriva secondo con un marchio di 8,07 metri.. Vento regolare misurato a +0,4 durante il secondo tentativo.. Distacco di soli 4 centimetri dal primato di Andrew Howe.. Prossimo impegno cruciale previsto per il Golden Gala a Roma.. Mattia Furlani vola a 8,43 metri nella tappa della Diamond League a Shanghai, distanziando il rivale Saraboyukov e avvicinandosi drasticamente al primato italiano di Andrew Howe. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Leggi anche: LIVE Atletica, Diamond League Shanghai 2026 in DIRETTA: trionfo Furlani! Personale e record di Howe a un soffio. Attesa per Iapichino
Leggi anche: LIVE Atletica, Diamond League Shanghai 2026 in DIRETTA: trionfo Furlani! Personale e record di Howe a un soffio. Ora Iapichino
Diamond League, Furlani vince nel lungo a Shanghai con il primato personaleSHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – Subito un Mattia Furlani in formato mondiale nella gara di lungo della prima tappa della Diamond League. Il 21enne laziale delle Fiamme Oro salta la misura di 8,43 metri ... italpress.com
LIVE Atletica, Diamond League Shanghai 2026 in DIRETTA: trionfo Furlani! Personale e record di Howe a un soffio. Iapichino quintaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.56: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento ai prossimi grandi eventi di atletica. Grazie ... oasport.it