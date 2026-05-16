Furlani trionfa a Shanghai | 8,43 metri e sfiora il record di Howe

A Shanghai, l'atleta italiano ha raggiunto una misura di 8,43 metri nel salto in lungo, superando il campione mondiale. La prestazione gli permette di avvicinarsi al record di Andrew Howe, mantenuto per diversi anni. Furlani ha ottenuto questa misura in una competizione ufficiale, lasciando indietro i concorrenti presenti. La distanza tra la sua prestazione e il primato storico si riduce, ma al momento il limite rimane ancora distante. La gara si è svolta davanti a un pubblico numeroso e attento.

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