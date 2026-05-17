Fuori pericolo una delle persone investite ancora gravissime tre donne Consulenza psicologica per i cittadini

Da modenatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria ha aggiornato sulle condizioni delle persone coinvolte nell'incidente avvenuto ieri pomeriggio in via Emilia a Modena. Una delle persone investite si trova fuori pericolo, mentre tre donne risultano ancora in condizioni gravi. La città ha anche avviato un servizio di consulenza psicologica rivolto ai cittadini colpiti dall'evento. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora al vaglio delle autorità competenti.

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L'Azienda Ospedaliero-Univesitaria ha fornito stamattina un aggiornamento sullo stato di salute dei feriti in seguito alla tragedia di ieri pomeriggio, sabato 16 maggio, in via Emilia a Modena.I due pazienti ricoverati all’Ospedale Maggiore di Bologna - fa sapere Aou - sono entrambi ricoverati in. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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