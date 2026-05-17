Fuori pericolo una delle persone investite ancora gravissime tre donne Consulenza psicologica per i cittadini

Nella giornata di oggi, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria ha aggiornato sulle condizioni delle persone coinvolte nell'incidente avvenuto ieri pomeriggio in via Emilia a Modena. Una delle persone investite si trova fuori pericolo, mentre tre donne risultano ancora in condizioni gravi. La città ha anche avviato un servizio di consulenza psicologica rivolto ai cittadini colpiti dall'evento. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora al vaglio delle autorità competenti.

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L'Azienda Ospedaliero-Univesitaria ha fornito stamattina un aggiornamento sullo stato di salute dei feriti in seguito alla tragedia di ieri pomeriggio, sabato 16 maggio, in via Emilia a Modena.I due pazienti ricoverati all’Ospedale Maggiore di Bologna - fa sapere Aou - sono entrambi ricoverati in. 🔗 Leggi su Modenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Multi SubHe Cured Cancer and Sold the Drug at Cost—Then They Sued Him for It Sullo stesso argomento “Un pericolo!”. Trump attacca ancora il Papa: accuse gravissimeNuove tensioni emergono sul piano internazionale dopo le dichiarazioni rilasciate dal presidente americano Donald Trump, che hanno riportato al... Due persone investite in autostrada: una è in rianimazioneUn grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri (19 aprile) sull'autostrada A1. Pedone attraversa fuori dalle strisce e inciampa nella buca: no al #risarcimento Se il danneggiato poteva superare la situazione di pericolo adottando una condotta cauta, allora va escluso che il #danno sia stato causato dalla cosa e si ritiene integrato il caso f x.com Elicottero precipitato a Mezzovico, fuori pericolo il ferito più graveLo conferma il Ministero pubblico della Confederazione, che si sta occupando delle indagini per far luce sulle cause dell’incidente aviatorio – Il velivolo, caduto durante l’atterraggio, era impegnato ... cdt.ch Elicottero caduto: fuori pericolo il ferito più graveLa conferma dal Ministero pubblico della Confederazione, che si sta occupando dell’inchiesta sull’incidente a Mezzovico ... rsi.ch