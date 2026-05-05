Il presidente degli Stati Uniti ha nuovamente criticato il Papa, usando parole dure e accusatorie. Le sue dichiarazioni hanno riacceso le tensioni tra il governo americano e la Santa Sede, portando l’attenzione su un rapporto complicato tra le due entità. La polemica si aggiunge a una serie di contrasti già presenti nelle relazioni diplomatiche, alimentando discussioni su possibili ripercussioni internazionali.

Nuove tensioni emergono sul piano internazionale dopo le dichiarazioni rilasciate dal presidente americano Donald Trump, che hanno riportato al centro del dibattito il rapporto tra Washington e la Santa Sede. Le parole del capo della Casa Bianca arrivano in un momento delicato, segnato da tentativi diplomatici di ricucitura e da recenti attriti politici e istituzionali. Il confronto si inserisce in un contesto già complesso, a pochi giorni dalla visita del segretario di Stato americano Marco Rubio in Vaticano, un incontro volto a ridurre le tensioni dopo le polemiche delle ultime settimane. Leggi anche: “Stop”. Papa Leone, la decisione choc contro Donald Trump Le dichiarazioni a Salem News.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Un pericolo!”. Trump attacca ancora il Papa: accuse gravissime

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