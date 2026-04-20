Due persone investite in autostrada | una è in rianimazione

Due giovani sono stati investiti ieri pomeriggio sull’autostrada A1, tra Santa Maria Capua Vetere e San Tammaro. Uno dei due, di 17 anni, è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale, dove si trova in rianimazione, mentre l’altro, di 20 anni, è stato medicato per ferite di minore entità. L’incidente è avvenuto in un tratto trafficato dell’autostrada, senza ulteriori dettagli sulle cause.

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri (19 aprile) sull'autostrada A1. Due giovani, un 17enne di Santa Maria Capua Vetere e un 20enne di San Tammaro, sono stati investiti da un'auto. Immediatamente è intervenuto il 118 che ha trasporto in ospedale i due feriti.Le.🔗 Leggi su Casertanews.it

Esplode cisterna in autogrill a Teano, caos in autostrada

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