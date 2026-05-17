fuori dal coro tra sicurezza urbana e immigrazione

Stasera, domenica 17 maggio, torna su Rete 4 il programma Fuori dal Coro, condotto da Mario Giordano. Dopo una pausa dedicata alla copertura delle partite di calcio, il talk si concentra su temi di attualità legati alla sicurezza urbana e all’immigrazione. La trasmissione propone approfondimenti e inchieste su questioni che coinvolgono varie aree della società italiana, offrendo al pubblico un’analisi dettagliata degli aspetti più rilevanti di queste tematiche.

Marcello Sacchetta risponde a Peparini: “Coreografia copiata? Il riferimento che dice lui nemmeno me lo ricordo” Barbareschi attacca Ranucci: “Fa fatica a dire che dopo il suo programma c’è il nostro. Stai attento!” DM LIVE24: 25 SETTEMBRE 2014. LA PALOMBELLI, LE MUTANDE E LA DISCOTECA – LA MINETTI E LE ‘BOTTE E VIA’ – IGT: CASTING A RIMINI DM LIVE24: 18 GIUGNO 2014. NICOLE MINETTI NON E’ INCINTA DI D’ALESSIO JR, GABIBBO-BALOTELLI A PAPERISSIMA SPRINT Spazio a un’inchiesta sulle false nozze e a un reportage sul mondo dei manager del settore energetico internazionale. Ecco le anticipazioni del 17 maggio 2026 Al centro della puntata, i temi della sicurezza urbana e dell’immigrazione, dopo i fatti avvenuti ieri a Modena, che hanno acceso il confronto politico e le preoccupazioni dei cittadini. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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