Mario Giordano torna questa sera, domenica 19 aprile, con un nuovo appuntamento di Fuori dal Coro, il programma di inchieste della prima serata di Rete 4. Anticipazioni del 19 aprile 2026. Al centro della puntata, un ampio approfondimento sul tema dell’immigrazione: nel corso della serata verranno infatti affrontati recenti casi di cronaca che vedono coinvolti immigrati, come la vicenda di Babou Jallow, il ragazzo gambiano che, nonostante l’aggressione ai danni di quattro poliziotti a Pesaro, è tornato a piede libero. Inoltre, un reportage sulle manifestazioni avvenute a Milano nella giornata di ieri, sabato 18 aprile: mentre la Lega ha sfilato verso Piazza Duomo per il Remigration Summit, erano presenti diversi cortei di protesta.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Fuori dal Coro, il tema dell’immigrazione al centro della puntata

Per una volta siamo d’accordo con Mario Giordano: il governo Meloni fa acqua da tutte le parti.

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