Fuggono all’alt ma arrivano in caserma

Due persone a bordo di un'auto hanno ignorato un posto di blocco dei carabinieri, dando inizio a una fuga attraverso le vie del quartiere. Durante la corsa, hanno incendiato un cartello stradale e proseguito a tutta velocità, fino a quando uno dei due è sceso dall’auto e si è rifugiato nel cortile di una caserma. La scena si è conclusa con il fermo del soggetto, mentre l’altra persona è riuscita a fuggire.

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Bruciano l’alt dei carabinieri, iniziano una folle fuga per le vie della Pelucca e della Rondinella e alla fine, uno dei due banditi, finisce la corsa a piedi proprio all’interno del cortile della caserma. Due marocchini, già noti alle forze dell’ordine, sono finiti nei guai: un 33enne è stato arrestato per fuga pericolosa e un 22enne è stato denunciato per ingresso arbitrario in luoghi dove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato. L’episodio è avvenuto l’altra notte, durante un servizio di controllo del territorio. I militari della sezione Radiomobile, dopo aver notato i due soggetti a bordo di un veicolo in via Vulcano, hanno intimato l’alt al conducente, che invece di fermarsi ha accelerato, dando inizio a un inseguimento caratterizzato da manovre pericolose per l’incolumità degli operanti e degli altri veicoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fuggono all’alt ma arrivano in caserma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Napoli, ladri fuggono da carabinieri dopo aver rubato un’auto, scavalcano cancello ma è quello della caserma, arrestatiNapoli, ladri fuggono da carabinieri dopo aver rubato un’auto, scavalcano cancello ma è quello della caserma, arrestati. Giugliano, fuggono all’Alt: arrestati tre giovani dopo inseguimentoI Carabinieri fermano tre uomini di 38, 20 e 19 anni dopo 6 km di fuga pericolosa: sequestrato il furgone privo di documenti Il posto di blocco e la... Fuggono all’alt ma arrivano in casermaBruciano l’alt dei carabinieri, iniziano una folle fuga per le vie della Pelucca e della Rondinella e alla fine, uno dei due banditi, finisce la corsa a piedi proprio all’interno del cortile della cas ... ilgiorno.it Fuggono all'alt, presi dai carabinieri dopo lungo inseguimentoSono stati arrestati per fuga pericolosa dopo un rocambolesco inseguimento da parte dei militari della sezione Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni. (ANSA) ... ansa.it