Due giovani napoletani di 19 e 20 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Giugliano dopo un inseguimento ad alta velocità tra Giugliano, Arzano e Casoria. Durante il blitz, sono stati trovati e sequestrati droga e un garage utilizzato per lo stoccaggio. I militari hanno fermato i ragazzi dopo una fuga a circa 200 kmh, durante la quale hanno mostrato resistenza alle forze dell’ordine.

Inseguimento ad alta velocità tra Giugliano, Arzano e Casoria. I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano hanno arrestato due ragazzi napoletani di 20 e 19 anni con le accuse di fuga pericolosa, detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta del terzo arresto in pochi giorni per “fuga pericolosa” effettuato dai carabinieri tra Napoli e provincia. I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio, intorno alle 14, quando i militari hanno intimato l’alt a una Volkswagen Golf GTI con targa polacca nel territorio di Giugliano. Il conducente, però, ha deciso di non fermarsi, dando il via a un lungo inseguimento. L’auto ha imboccato l’Asse Mediano raggiungendo picchi di velocità fino a 200 chilometri orari, per poi proseguire la fuga nelle strade di Arzano e Casoria. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, folle fuga a 200 km/h: arrestati due giovani, scoperto garage della droga

Articoli correlati

Scoperto bunker della droga a San Cristoforo: arrestati due giovani pusherABBONATI A DAYITALIANEWS Il blitz della Polizia nel cuore del quartiere Un vero e proprio fortino dello spaccio ricavato in un bunker è stato...

Catania, droga nel centro: 800 grammi sequestrati, arrestati due giovani e scoperto un traffico diversificato.Catania, 13 febbraio 2026 – Una pattuglia della polizia di Stato ha arrestato ieri nel centro di Catania due giovani, un diciottenne di Catania e un...