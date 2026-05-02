Fuga folle a Siliqua | 20enne arrestato dopo 29 km di inseguimento

Un giovane di 20 anni è stato arrestato dopo aver percorso 29 chilometri durante un inseguimento in auto a Siliqua. La fuga è iniziata quando è stato fermato per un controllo, ma ha accelerato e ha tentato di scappare, mettendo in atto manovre rischiose con la vettura. La polizia ha seguito l’auto per tutto il tratto, riuscendo infine a bloccarla in una zona residenziale.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il giovane a sfuggire per 29 chilometri?. Quali manovre azzardate ha compiuto la Lancia Y durante la fuga?. Perché il conducente ha deciso di scartare il posto di blocco?. Cosa rischia il ventenne dopo l'arresto per resistenza ai Carabinieri?.? In Breve Inseguimento durato 30 minuti tra Siliqua e Vallermosa con coinvolgimento del Radiomobile.. Conducente di Assemini privo di patente guida la Lancia Y a noleggio.. Arresto per resistenza a pubblico ufficiale e applicazione misura domiciliari ad Assemini.. Rito direttissimo previsto per domani mattina presso l'autorità giudiziaria competente.. Un ventenne di Assemini è stato arrestato dopo una fuga di 29 chilometri iniziata nella serata del 30 aprile a Siliqua, mettendo in pericolo la sicurezza stradale del sud Sardegna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuga folle a Siliqua: 20enne arrestato dopo 29 km di inseguimento Notizie correlate Fuga folle senza patente: 25enne arrestato dopo l’inseguimento? Cosa sapere Inseguimento tra Monserrato e Selargius: arrestato 25enne senza patente dopo fuga ad alta velocità. Fuga folle a Sant’Alessio Siculo: detenuto arrestato dopo l’inseguimentoUn uomo di 41 anni, attualmente soggetto a misure di detenzione domiciliare, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri a Sant’Alessio Siculo dopo una... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Inseguimento da film per 30 chilometri: ventenne senza patente arrestato dopo la fuga; Folle inseguimento nella notte per 30 chilometri, 20enne senza patente arrestato ad Assemini; Siliqua, non si ferma all'alt dei carabinieri e scappa: pericoloso inseguimento per 29 chilometri; Folle fuga per 30 km senza patente: 20enne braccato e arrestato nel Cagliaritano. Non si ferma all’alt, fuga per 29 chilometri tra Siliqua e Vallermosa: arrestato ventenne, non aveva la patenteNon si ferma all'alt, fuga per 29 chilometri tra Siliqua e Vallermosa: arrestato ventenne, non aveva la patente - Cronaca - sardiniapost ... sardiniapost.it Una folle fuga terminata nel peggiore dei modi. È ancora in corso la ricostruzione dettagliata di quanto avvenuto nella tarda serata di lunedì 27 aprile, lungo la Statale 26 nel territorio di Saint-Denis. Un uomo di nazionalità italiana, identificato come Davide Suv - facebook.com facebook