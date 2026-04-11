Il 9 aprile è stato firmato il primo accordo sindacale nella storia di Amazon, presso il sito di Passo Corese. L'intesa riguarda i diritti dei lavoratori e rappresenta un risultato senza precedenti per il colosso della logistica. La firma è stata comunicata dai rappresentanti sindacali, che definiscono l'evento come un passo importante nel rapporto tra azienda e dipendenti.

"Il 9 aprile è accaduto qualcosa che, a nostro parere, ha una grandissima portata: abbiamo firmato il primo accordo sindacale nella storia di Amazon. Non un semplice verbale di incontro, ma un reale accordo, che impegna azienda e parti sociali e che segna una 'prima volta' fondamentale, il superamento di un limite considerato un tempo invalicabile. Si tratta di un primo, importante passo verso un auspicabile futuro, in cui le relazioni industriali divengano fulcro centrale e reale valore aggiunto per l'iniziativa imprenditoriale". E' quanto si legge in una nota di Filt-Cgil Roma e Lazio, Fit-Cisl Lazio e UilTrasporti... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sindacati, 'ad Amazon Passo Corese siglato accordo storico, più diritti'

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