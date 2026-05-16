Aggressioni dimezzate e atti vandalici ridotti Il bilancio di FS Security

Nel primo trimestre del 2026, il numero di aggressioni nei confronti del personale di Trenitalia, parte del Gruppo FS, si è ridotto del 57%. Contestualmente, si è registrata anche una diminuzione degli atti vandalici. Questi dati fanno parte del bilancio pubblicato da FS Security, che monitora le attività di tutela e sicurezza nelle aree gestite dal gruppo ferroviario. La riduzione si inserisce in un quadro di interventi mirati per migliorare la sicurezza nei servizi ferroviari.

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Sono diminuite del 57% nel primo trimestre 2026 le aggressioni al personale di Trenitalia (Gruppo FS). Il risultato è legato alle azioni messe in campo da FS Security, tra presidio delle stazioni e attività a bordo treno su tutta la rete ferroviaria nazionale. Nei primi tre mesi dell’anno si registra anche una riduzione degli atti vandalici, con un miglioramento degli indicatori di prevenzione e contrasto. I dati evidenziano risultati importanti sul fronte della tutela del personale e degli asset aziendali. Le aggressioni al personale Trenitalia, infatti, sono diminuite del 57% rispetto allo stesso periodo del 2025, scendendo da 68 a 29 episodi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Aggressioni dimezzate e atti vandalici ridotti. Il bilancio di FS Security ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Secondo me, unassicurazione contro gli atti vandalici serve sempre carrozzeria Sullo stesso argomento Il consiglio si compatta: "Condanniamo gli atti vandalici a Barco"Solidarietà a servizi sociali, forze dell’ordine e magistratura minorile e condanna degli atti vandalici compiuti il 17 aprile a Barco contro la sede... Atti vandalici all’ascensore. San GiorgioNon è stato un disservizio a bloccare l’ascensore San Giorgio da poco inaugurato ma un vero e proprio atto vandalico. Aggressioni dimezzate e atti vandalici ridotti. Il bilancio di FS SecuritySono diminuite del 57% nel primo trimestre 2026 le aggressioni al personale di Trenitalia (Gruppo FS). Il risultato è ... msn.com L'antisemitismo in Italia cresce, più 10% di atti di odio che nel 2024: discriminazioni e aggressioni, insulti sui socialL'antisemitismo in Italia continua a crescere. A rivelarlo è il rapporto annuale della Fondazione Cdec, da cui emerge un quadro particolarmente preoccupante. Dall'analisi dei dati raccolti nel corso ... roma.corriere.it