Aggressioni dimezzate e atti vandalici ridotti Il bilancio di FS Security
Nel primo trimestre del 2026, il numero di aggressioni nei confronti del personale di Trenitalia, parte del Gruppo FS, si è ridotto del 57%. Contestualmente, si è registrata anche una diminuzione degli atti vandalici. Questi dati fanno parte del bilancio pubblicato da FS Security, che monitora le attività di tutela e sicurezza nelle aree gestite dal gruppo ferroviario. La riduzione si inserisce in un quadro di interventi mirati per migliorare la sicurezza nei servizi ferroviari.
Sono diminuite del 57% nel primo trimestre 2026 le aggressioni al personale di Trenitalia (Gruppo FS). Il risultato è legato alle azioni messe in campo da FS Security, tra presidio delle stazioni e attività a bordo treno su tutta la rete ferroviaria nazionale. Nei primi tre mesi dell’anno si registra anche una riduzione degli atti vandalici, con un miglioramento degli indicatori di prevenzione e contrasto. I dati evidenziano risultati importanti sul fronte della tutela del personale e degli asset aziendali. Le aggressioni al personale Trenitalia, infatti, sono diminuite del 57% rispetto allo stesso periodo del 2025, scendendo da 68 a 29 episodi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Secondo me, unassicurazione contro gli atti vandalici serve sempre carrozzeria
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