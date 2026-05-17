Frosinone in gialloblù per omaggiAre un sogno avverato

Da frosinonetoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Frosinone, la giornata è stata caratterizzata da un’atmosfera di festa, con la città colorata di giallo e azzurro. Migliaia di tifosi si sono radunati in piazzale dello Scalo, intonando cori, sventolando bandiere, accendendo fumogeni e creando un’atmosfera di grande entusiasmo. La manifestazione ha attirato l’attenzione di molti, con una partecipazione che ha coinvolto l’intera comunità. La celebrazione ha rappresentato per molti un sogno che si è realizzato.

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Una città intera vestita di giallo e azzurro, cori, bandiere, fumogeni e l’abbraccio di migliaia di tifosi in piazzale dello Scalo. Ieri sera Frosinone ha celebrato il ritorno in Serie A del Frosinone Calcio con una festa popolare che ha trasformato il centro cittadino in un grande stadio a cielo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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