Ore 16.33 Arezzo esplode di gioia | è Serie B Grazie per sempre citti il sogno s’è avverato

Alle 16.33 di oggi, una città intera ha festeggiato con entusiasmo la promozione in Serie B. Dopo minuti di attesa, sono passati esattamente tre minuti e mezzo da quell’orario, segnando il momento in cui l’Arezzo ha conquistato ufficialmente l’accesso alla categoria superiore. La gioia ha coinvolto tifosi e cittadini, che hanno condiviso un risultato atteso da tempo e celebrato con cori e festeggiamenti spontanei.

Arezzo, 27 aprile 2026 – Mancano 180 secondi a quelle 16.33 che spalancano all’ Arezzo le porte dell’Eden della B. Il Bar Stadio viene giù, a due passi dal Comunale versione Bombonera. Pattarello segna il 3-1, il bunker della Torres è definitivamente crollato. Il tempo si ferma in via Giotto, il polline di primavera scende dal cielo come fossero lacrime di gioia per la promozione che s’avvera dopo vent’anni di purgatorio senza vedere giocare l’Arezzo nella cadetteria. https:www.lanazione.itarezzosportarezzo-scoppia-la-festa-promozione-vhven5n8 Scoppia la festa. Non serve essere aretini o tifosi amaranto per godersi lo spettacolo di una città in delirio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ore 16.33, Arezzo esplode di gioia: è Serie B. “Grazie per sempre citti, il sogno s’è avverato” Notizie correlate I sei alfieri azzurri hanno restituito il tricolore a Mattarella: "Si è avverato il nostro sogno"L’emozione è stata come sempre evidente, sui volti di tutti gli atleti nello splendore del Palazzo del Quirinale. Da Chiusi alle Paralimpiadi. Chiara nello staff medico: "Si è avverato un sogno"Chiara Mancini, giovane fisioterapista originaria di Chiusi, ha realizzato un sogno: far parte dello staff medico delle Paralimpiadi di Milano... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Ad Arezzo la VI Lezione Pirella: focus su psichiatria, scienza e letteratura; Da lunedì cambia la viabilità in città; Firmata l’ordinanza, ampliata la capienza della curva sud. Meno 4 alla Partita; Tabellino partita Monterchiese vs San Marco La Sella. Sono passati quarant’anni da quando, nelle prime ore del 26 aprile 1986, il reattore n. 4 della centrale nucleare Vladimir Il’ic Lenin esplose in una catena di eventi la cui portata, tossicità e durata sfuggono ancora oggi a una piena comprensione. Il disastro ha - facebook.com facebook #POSTPARTITA #MILANJUVE CASO #ROCCHI DALLE ORE 23.00 SUPER PARTERRE LIVE su #YOUTUBE e #TWITCH con @massimozampini @mike_fusco @panoz4ever x.com