Chiara Mancini, fisioterapista di Chiusi, fa parte dello staff medico alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. La sua presenza è stata annunciata come parte delle figure che assisteranno gli atleti durante l’evento. La giovane professionista ha commentato di aver realizzato un sogno partecipando a questa competizione internazionale.

Chiara Mancini, giovane fisioterapista originaria di Chiusi, ha realizzato un sogno: far parte dello staff medico delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Laureata presso l’Università di Firenze e specializzata in terapia manuale e disturbi muscoloscheletrici alla Sapienza di Roma, Mancini ha intrapreso la carriera di libera professionista a Montallese e a Sarteano. L’opportunità che aspettava è arrivata quando è stata selezionata tra oltre mille candidati per un ruolo cruciale. "Ci sono sogni che tieni nel cassetto per anni, sogni che sembrano grandi e lontani. Ma alla fine arrivano le occasioni importanti, alle quali non puoi dire di no e ci provi", racconta Chiara, la cui determinazione l’ha portata a ricevere la tanto attesa chiamata dall’ospedale Niguarda, impiegata poi nel villaggio olimpico di Milano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Chiusi alle Paralimpiadi. Chiara nello staff medico: "Si è avverato un sogno"

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