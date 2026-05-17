Freiburg punta a Gnonto | l’azzurro del Leeds è nel mirino tedesco

Il club tedesco di Freiburg ha manifestato interesse per l’attaccante italiano, attualmente in forza a un club della Premier League. La trattativa si concentra sulla possibilità di portare il giocatore in Bundesliga, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulla proposta e sulle condizioni economiche. Il Leeds, squadra di appartenenza dell’attaccante, valuta eventuali offerte e le modalità di cessione. La trattativa è ancora in fase preliminare e nessuna decisione ufficiale è stata presa.

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? Punti chiave Come può il Freiburg convincere il Leeds a cedere il talento?. Quali sono le condizioni economiche per sbloccare il trasferimento?. Perché Gnonto è rimasto escluso dalle convocazioni azzurre negli ultimi anni?. In che modo la Bundesliga può rilanciare la carriera del ventiduenne?.? In Breve Gnonto ha segnato 17 reti e servito 8 assist in 79 presenze in Championship.. Il giocatore ha collezionato 13 presenze con l'Italia tra il 2022 e il 2023.. A 18 anni e 222 giorni Gnonto segnò contro la Germania nella Nations League.. Il Leeds valuta cessione definitiva o prestito con obbligo di acquisto per il talento.. Il Freiburg punta tutto su Wilfried Gnonto per la prossima stagione, tentando di strappare l’attaccante italiano al Leeds con un’operazione che potrebbe spostare gli equilibri del mercato estivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Freiburg punta a Gnonto: l’azzurro del Leeds è nel mirino tedesco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Palestra nel mirino del Liverpool, altro colpo “azzurro” per i RedsIl futuro di Marco Palestra potrebbe essere all’estero con il laterale che sarebbe finito nel mirino del Liverpool, da sempre attento ai migliori... Napoli, rivoluzione a centrocampo: due obiettivi del Parma nel mirino azzurro!Napoli attenziona Adrian Bernabé e Keita Mandela del Parma per il centrocampo: due profili diversi per colmare le incertezze su Anguissa e Lobotka in...