Il Liverpool avrebbe messo gli occhi su Marco Palestra, difensore italiano, che potrebbe trasferirsi all’estero. La squadra inglese è nota per cercare calciatori italiani di talento per rinforzare la rosa. La trattativa sembra essere in fase iniziale e non sono stati resi noti dettagli sulle modalità del possibile trasferimento. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata dalle parti coinvolte.

Il futuro di Marco Palestra potrebbe essere all’estero con il laterale che sarebbe finito nel mirino del Liverpool, da sempre attento ai migliori calciatori italiani per rinforzare la propria rosa. Palestra è finito nel mirino del Liverpool (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto affermato da Caughtoffside.com il Liverpool avrebbe messo nel mirino Marco Palestra con i Reds pronti a pescare ancora dal campionato italiano cercando i migliori talenti tra gli azzurri. Dopo gli acquisti di Federico Chiesa e Giovanni Leoni, il club inglese avrebbe messo nel mirino il terzino ora in forza al Cagliari, ma di proprietà dell’Atalanta. Il destino del laterale dipenderà molto da quello che sarà il destino dell’Atalanta in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Palestra nel mirino del Liverpool, altro colpo “azzurro” per i Reds

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